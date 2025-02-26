Израиль наносит массированный ракетный удар по Сирии

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля активно наносят удары по югу Сирии. Об этом заявил глава минобороны еврейского государства Исраэль Кац, сообщает ТАСС.

По его словам, эти атаки осуществляются в рамках «новой политики», которую израильская сторона «определила для умиротворения южных районов Сирии». Министр отметил, что его страна не даст югу Сирии «стать южным Ливаном».

«Мы не будем подвергать риску безопасность наших граждан, любая попытка сил сирийского режима и террористических организаций обосноваться в зоне безопасности на юге Сирии будет встречена огнем», — добавил он.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по военным целям, в том числе командным центрам и многочисленным объектам с оружием.

23 февраля израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство не допустит появления вооруженных сил новых сирийских властей на территории южнее Дамаска и требует полной демилитаризации юга Сирии.

Ранее Израиль раскрыл данные о сентябрьской диверсии в Сирии.