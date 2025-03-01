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Марочко сообщил о продвижении ВС России на юге Часова Яра

Марочко: ВС России продвинулись на юге Часова Яра и вплотную подошли к Ступочкам
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска продвинулись на южных окраинах Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Он заявил, что тем самым они почти вплотную подошли к позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся в граничащем с городом населенном пункте Ступочки.

Эксперт также рассказал, что российские бойцы сорвали попытки украинских военнослужащих отбить ранее утраченные позиции на севере Часова Яра. По его словам, ситуация в городе по-прежнему является стабильно напряженной.

22 февраля Марочко заявил, что Киев наращивает группировку ВСУ под Часовым Яром, чтобы замедлить продвижение российских войск.

Часов Яр расположен в Артемовском районе ДНР в шести-семи километрах к западу от Артемовска. Его освобождение позволит ВС РФ развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Ранее Пушилин объяснил, почему ВСУ «цепляются» за Часов Яр.

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