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В США F-16 сопроводили три самолета в районе поместья Трампа

Newsmax: F-16 сопровождали три самолета в закрытой зоне в районе поместья Трампа
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Czarek Sokolowski/AP

Истребители военно-воздушных сил (ВВС) США поднимали в воздух для сопровождения гражданских самолетов в закрытой зоне над Палм-Бич во Флориде, где расположено поместье американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщил ведущий телеканала Newsmax в соцсети Х.

По данным журналиста, истребители F-16 сопровождали три гражданских самолета, чтобы они покинули район. Он уточнил, что в одном из случаев истребителю пришлось выпустить сигнальные ракеты, однако все воздушные судна были безопасно выведены за пределы закрытой зоны.

Согласно сообщению ведущего Newsmax, инциденты произошли около полудня 1 марта.

В этот же день телеканал Fox News сообщал, что грузовой самолет компании FedEx совершил аварийную посадку в международном аэропорту Ньюарк Либерти (штат Нью-Джерси) вскоре после вылета. По данным журналистов, причиной экстренной посадки стало возгорание двигателя, вызванное столкновением с птицей. Инцидент, сопровождавшийся, по свидетельствам очевидцев, громким звуком, произошел около 8:07 утра по местному времени (16:07 мск).

1 марта Трамп заявил, что недавно связывался с российским лидером Владимиром Путиным. 19 февраля Путин рассказал, что сейчас отношения между Россией и США таковы, что представителям двух стран недостаточно встречи за чашкой кофе.

Ранее в США оснастили F-15 новым датчиком для поиска стелс-самолетов.

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