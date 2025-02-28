В США оснастили F-15 новым датчиком для поиска стелс-самолетов

Корпорация Boeing представила изображение модернизированного истребителя F-15 Eagle, на котором установлена новая система пассивного обнаружения целей – инфракрасный поисково-следящий комплекс (IRST). Фотографию опубликовало издание The War Zone.

На фотографии можно увидеть силуэт самолета на фоне солнца. На переднем плане заметен выступающий элемент, который, вероятно, является новым датчиком. В отличие от предыдущих модификаций F-15, где системы IRST размещались только в подвесных контейнерах, этот новый датчик, по всей видимости, интегрирован в конструкцию самолета.

Как отмечает автор публикации, главное преимущество новой системы заключается в возможности скрытного обнаружения малозаметных самолетов (стелс) даже в условиях активной радиоэлектронной борьбы. Ее работа основана на инфракрасном излучении, а не на радиолокационном сигнале, что обеспечивает более скрытное позиционирование атакующего самолета.

В декабре прошлого года сообщалось, что министерство обороны США заключило контракт с оборонно-строительной корпорацией Northrop Grumman на сумму почти 3,5 миллиарда долларов на создание нового самолета «судного дня».

Ранее в России собрались обучить экипажи самолетов противодействовать новым авиаугрозам.