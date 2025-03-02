США ликвидировали одного из лидеров «Аль-Каиды» в Сирии

ВС США ликвидировали в Сирии одного из глав подчиненной «Аль-Каиде» группировки

Американские военные ликвидировали одного из лидеров террористической группировки «Хуррас ад-Дин», связанной с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России). Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США в соцсети X.

По данным командования, целью высокоточного авиаудара стал старший военный командир «Хуррас ад-Дин» Мухаммед Юсуф Зия Талай.

В середине февраля также сообщалось, что американские Вооруженные силы 15-16 февраля нанесли высокоточный авиаудар по одному из главарей «Аль-Каиды» в Сирии и ликвидировали его.

В августе 2022 года высокопоставленная представительница Белого дома сообщала, что США 30 июля провели контртеррористическую операцию в Афганистане, в ходе которой удалось ликвидировать лидера террористической группировки «Аль-Каида» Аймана аз-Завахири, возглавившего организацию после Усамы бен Ладена. Тогдашний президент США Джо Байден заявил, что в результате операции среди местных жителей никто не пострадал.

Ранее американский телеканал перепутал Обаму с бен Ладеном.