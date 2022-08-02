Удар двух ракет Hellfire по балкону: Байден раскрыл детали уничтожения главы «Аль-Каиды»*

Ликвидация террориста
Высокопоставленная представительница американской администрации рассказала журналистам, что 30 июля в 21:48 по Североамериканскому восточному времени или 31 июля в 6:18 утра по кабульскому времени США провели «высокоточную контртеррористическую операцию в Кабуле по указанию американского президента».
«Операция была направлена против лидера «Аль-Каиды» (организация запрещена в России) (Аймана аз-Завахири) и привела к его уничтожению», — сказала она.
Согласно ее данным, «аз-Завахири был заместителем Усамы бен Ладена во время осуществления терактов 11 сентября (2001 года) и сменил его после смерти бен Ладена в 2011 году». По словам представительницы Белого дома, аз-Завахири «представлял активную угрозу для граждан, интересов и национальной безопасности США».
«Президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что мы не позволим Афганистану стать «тихой гаванью» для террористов, которые могут причинить вред США и американским гражданам. В субботу вечером мы выполнили это обещание», — заявила она.
Представительница администрации президента США отметила, что местонахождение террориста установила американская разведка. Сначала выяснилось, что в Кабул перебралась семья аз-Завахири — его жена и дочь с ее детьми. Затем спецслужбы «опознали» самого аз-Завахири.
«Представители «Сети Хаккани» и «Талибана» (организация запрещена в России) высокого ранга знали о присутствии аз-Завахири в Кабуле. Насколько нам известно, он ни разу не покинул дом, ставший прибежищем, после прибытия туда», — сообщила ведущая брифинга.
Она добавила, что американцы не предупредили «Талибан» о готовящейся операции. А удар по дому, где находился террорист, был нанесен при помощи беспилотного летательного аппарата с разрешения президента США. При этом кроме самого аз-Завахири никто не пострадал.
«Мы доверяем нашим подходам и нашим разведывательным источникам в том, что наша операция привела к смерти аз-Завахири и ничьей больше», — заключила чиновница.
Две ракеты Hellfire
Согласно открытым источникам, Айман аз-Завахири, египтянин по происхождению, был приближенным Осамы бен Ладена. После его гибели в мае 2011 года в Пакистане Айман аз-Завахири стал лидером «Аль-Каиды». Тогда власти США назначили награду в $25 млн за любую информацию о новом главаре террористической группировки.
Айман аз-Завахири поддерживал лидера движения «Талибан», которое в 2021 году пришло к власти в Афганистане.
Позже президент США Джо Байден также выступил на брифинге. Он рассказал, что Айман аз-Завахири был убит ударом двух ракет Hellfire на балконе конспиративной квартиры в Кабуле. По словам американского лидера, при ликвидации главаря «Аль-Каиды» обошлось без жертв среди местных жителей. Не пострадали и родные Аймана аз-Завахири.
Байден также пообещал, что американское правительство никогда не допустит повторного превращения Афганистана в пристанище террористов.
«Моя администрация продолжит внимательно следить за угрозами со стороны «Аль-Каиды» и реагировать на них, откуда бы они ни исходили», — подчеркнул он.
Талибы – «предатели»
На сайте правительства США также было опубликовано заявление госсекретаря США Энтони Блинкена. Он отметил, что президент Байден еще в 2021 году «пообещал американскому народу, что после вывода американских войск Соединенные Штаты будут продолжать защищать» своих граждан и «действовать против террористических угроз, исходящих из Афганистана».
«Президент ясно дал понять, что мы без колебаний защитим Родину. Операцией, в ходе которой был ликвидирован лидер «Аль-Каиды» Айман аз-Завахири, мы выполнили это обязательство, и будем продолжать делать это перед лицом любых угроз в будущем», — подчеркнул Блинкен.
По его словам, «приютив и укрывая лидера «Аль-Каиды» в Кабуле, талибы грубо нарушили Дохинское соглашение и неоднократные заверения мира в том, что они не допустят использования афганской территории террористами для создания угрозы безопасности других стран».
Госсекретарь США добавил, что талибы также «предали афганский народ и свое собственное стремление к признанию и нормализации отношений с международным сообществом».
«Перед лицом нежелания или неспособности движения «Талибан» выполнить свои обязательства мы продолжим поддерживать афганский народ мощной гуманитарной помощью и выступать за защиту его прав человека, особенно женщин и девочек. Мир стал более безопасным местом после смерти Завахири, и Соединенные Штаты будут продолжать действовать решительно против тех, кто угрожает нашей стране, нашему народу или нашим союзникам и партнерам», — заключил Блинкен.