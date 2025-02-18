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США ликвидировали одного из главарей «Аль-Каиды»

Трамп заявил, что США нанесли авиаудар по одному из главарей «Аль-Каиды» в Сирии
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Kent Nishimura/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские Вооруженные силы в минувшие выходные (15-16 февраля) нанесли высокоточный авиаудар по одному из главарей террористической группировки «Аль-Каида» (организация запрещена в России) в Сирии и ликвидировали его. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, ликвидированный террорист взаимодействовал с «Аль-Каидой» по всему региону.

Президент США также поздравил главу Центрального командования ВС США Майкла Куриллу и военных летчиков с успешно выполненной операцией.

В августе 2022 года высокопоставленная представительница Белого дома сообщала, что США 30 июля провели контртеррористическую операцию в Афганистане, в ходе которой удалось ликвидировать лидера террористической группировки «Аль-Каида» Аймана аз-Завахири, возглавившего организацию после смерти Усамы бен Ладена. Тогдашний президент США Джо Байден заявил, в результате операции среди местных жителей никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что сыну Усамы бен Ладена запретили въезд во Францию.

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