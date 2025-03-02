Литва закупит у Украины оружие и передаст его ВСУ

Вильнюс приобретет у Киева оружие на €20 млн для передачи украинской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны Литвы по итогам встречи главы ведомства Довиле Шакалене с представителем администрации президента Украины Александром Камышиным.

Шакалене заявила, что Литва продолжит инвестировать в оборонную промышленность Украины, закупая оружие для украинских военных с планами дальнейшего увеличения вложений. По ее словам, в Вильнюсе также изучают возможность совместного с Украиной производства вооружения на территории Литвы, однако детали, включая типы и объемы, не разглашаются. Глава Минобороны Литвы подчеркнула, что украинская оборонная промышленность обладает высоким уровнем экспертизы, основанной на опыте боевого применения оружия, что позволяет разрабатывать передовые инженерные и технологические решения.

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