Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Литва закупит у Украины оружие и передаст его ВСУ

МО Литвы: Вильнюс планирует закупить у Киева оружие на €20 млн для передачи ВСУ
close
Ints Kalnins/Reuters

Вильнюс приобретет у Киева оружие на €20 млн для передачи украинской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны Литвы по итогам встречи главы ведомства Довиле Шакалене с представителем администрации президента Украины Александром Камышиным.

Шакалене заявила, что Литва продолжит инвестировать в оборонную промышленность Украины, закупая оружие для украинских военных с планами дальнейшего увеличения вложений. По ее словам, в Вильнюсе также изучают возможность совместного с Украиной производства вооружения на территории Литвы, однако детали, включая типы и объемы, не разглашаются. Глава Минобороны Литвы подчеркнула, что украинская оборонная промышленность обладает высоким уровнем экспертизы, основанной на опыте боевого применения оружия, что позволяет разрабатывать передовые инженерные и технологические решения.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами