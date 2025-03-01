Минобороны РФ оценило попытки Украины восполнить потери на фронте

Попытки Украины восполнить потери личного состава на линии боевого соприкосновения не увенчались успехом. Об этом заявили в Telegram-канале министерства обороны России.

По данным оборонного ведомства, в феврале потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) превысили число мобилизованных граждан. Так, на службу в украинскую армию были призваны 28 тысяч человек. При этом потери составили 38,9 тысячи военнослужащих, отметили в министерстве.

«Так, в феврале 2025 года ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата на Украине. — «Газета.Ru») были «мобилизованы» менее 28 тысяч украинцев при общих потерях за месяц 38920 военнослужащих», — говорится в сообщении.

26 февраля посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что украинские власти исчерпали резервы для дальнейшей мобилизации и теперь планируют привлекать добровольцев в армию через финансовые стимулы. По его словам, правительство работает над мерами материального поощрения для привлечения в ВСУ лиц моложе 25 лет.

Ранее на Украине вспомнили о правах человека на фоне мобилизации.