Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны РФ оценило попытки Украины восполнить потери на фронте

Минобороны РФ: попытки Украины восполнить потери не имеют успеха
close
Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade/AP

Попытки Украины восполнить потери личного состава на линии боевого соприкосновения не увенчались успехом. Об этом заявили в Telegram-канале министерства обороны России.

По данным оборонного ведомства, в феврале потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) превысили число мобилизованных граждан. Так, на службу в украинскую армию были призваны 28 тысяч человек. При этом потери составили 38,9 тысячи военнослужащих, отметили в министерстве.

«Так, в феврале 2025 года ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата на Украине. — «Газета.Ru») были «мобилизованы» менее 28 тысяч украинцев при общих потерях за месяц 38920 военнослужащих», — говорится в сообщении.

26 февраля посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что украинские власти исчерпали резервы для дальнейшей мобилизации и теперь планируют привлекать добровольцев в армию через финансовые стимулы. По его словам, правительство работает над мерами материального поощрения для привлечения в ВСУ лиц моложе 25 лет.

Ранее на Украине вспомнили о правах человека на фоне мобилизации.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами