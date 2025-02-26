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Посол Украины сообщил о почти исчерпанных возможностях для мобилизации

Посол Украины в Польше Бондар: наши возможности для мобилизации исчерпаны
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Evgeniy Maloletka/AP

Украинские власти исчерпали резервы для дальнейшей мобилизации и теперь планируют привлекать добровольцев в армию через финансовые стимулы. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар в эфире радиостанции RMF FM.

«Мы не можем продолжать действовать только через призыв — большинство граждан, которые должны были получить повестки, уже мобилизованы. Сейчас важно найти альтернативные методы», — отметил дипломат.

По его словам, правительство работает над мерами материального поощрения для привлечения в ВСУ лиц моложе 25 лет.

26 февраля журнал The Economist писал, что на Украине планируют ужесточить кампанию по мобилизации населения на фоне заявлений Вашингтона о необходимости скорейшего урегулирования конфликта.

В начале января газета The Washington Post писала, что в 2024 году мобилизовали около 200 тысяч украинцев.

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишаются права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине баптиста отправили в тюрьму за отказ от службы в армии.

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