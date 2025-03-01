Белгород атаковали украинские беспилотники

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об атаке украинских дронов по Белгороду.

«Дрон ударил по коммерческому объекту — в здании повреждён фасад», — поделился Гладков.

Он уточнил, что в результате атаки также повреждены провода. На месте работают оперативные службы.

До этого в Шебекинском городском округе в результате атаки ВСУ пострадали два человека. Обстрелу подверглось село Архангельское.

Гладков также отметил, что от удара снаряда были повреждены четыре частных дома: выбиты окна, нарушены кровли, фасады и заборы. В одном из домов была повреждена газовая труба, затем аварийные службы оперативно устранили утечку газа. Также сообщается о том, что украинский FPV-дрон атаковал город Шебекино, в результате чего легковой автомобиль на стоянке предприятия был поврежден осколками. Оперативные службы работают на месте происшествия, подробности о последствиях уточняются.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.