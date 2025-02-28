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В Белгородской области из-за атаки ВСУ пострадали два человека

Два человека получили ранения из-за атаки ВСУ на Белгородскую область
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Evgenii Panov/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели обстрел села Архангельское, расположенного в Шебекинском муниципальном округе Белгородской области. В результате происшествия двое мирных жителей были ранены, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Село Архангельское подверглось обстрелу. Ранены двое — мужчина и женщина. Пострадавших с осколочными ранениями бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — говорится в посте губернатора.

Гладков также отметил, что от удара снаряда повреждены четыре частных дома: выбиты окна, нарушены кровли, фасады и заборы. В одном из домов была повреждена газовая труба, затем аварийные службы оперативно устранили утечку газа. Также сообщается о том, что украинский FPV-дрон атаковал город Шебекино, в результате чего легковой автомобиль на стоянке предприятия был поврежден осколками. Оперативные службы работают на месте происшествия, подробности о последствиях уточняются.

Сегодня утром губернатор Белгородской области сообщил, что ВСУ за сутки выпустили 60 снарядов по Белгородской области. Также по региону были выпущены 58 беспилотных летательных аппаратов, из которых были сбиты 29.

Ранее подросток пострадал при ночной атаке ВСУ в Белгородской области.

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