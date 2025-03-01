Власти Украины предложили Франции производство оружия за счет активов России

Министерство обороны Украины предложило Франции создать предприятия по производству оружия, используя проценты от замороженных российских активов для их финансирования. Об этом сообщили в Telegram-канале украинского военного ведомства.

Замминистра обороны Украины Сергей Боев в ходе переговоров со спецпредставителем президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьером Эльброном предложил создать совместные предприятия по производству оружия. В ходе встречи рассматривались другие проекты, которые возможно финансировать за счет российской стороны.

До этого бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины есть полгода, прежде чем ВСУ начнут ощущать нехватку вооружения на фронте.

28 февраля профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что на Украине растет риск военного переворота. По его словам, также ситуация на Украине во многом будет зависеть от того, сформирует ли Европа некий оборонный союз, можно ли будет закупать оружие у США для Киева и о чем все-таки договорятся российский и американский президенты.

Ранее в Британии подсчитали, сколько лет Украина будет выплачивать США компенсацию за помощь.