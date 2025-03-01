ВСУ не смогут эвакуировать технику НАТО из замыкающегося котла вокруг Суджи

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) столкнулись с трудностями при эвакуации техники НАТО из замыкающегося котла вокруг Суджи, вызванными черноземом. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Авторы уточнили, что из-за наступившей оттепели машины начали увязать в грязи. По данным канала, за последние сутки украинские войска потеряли минимум 10 единиц техники, которые планировали перебросить в Курскую область по новому пути снабжения, проходящему через населенный пункт Олешня.

SHOT пишет, что новый путь снабжения был обнаружен российскими войсками в ходе аэроразведки. Также военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России заметили, что ВСУ столкнулись с отсутствием переправ и вспаханными землями, в которых начала увязать техника, отметили журналисты.

27 февраля ВС РФ взяли под огневой контроль трассу Суджа – Коренево, по которой велось снабжение Суджанского котла. По информации SHOT, ВСУ несут большие потери в Курской области, на фоне чего иностранные бойцы пытаются бежать с позиций.

Ранее эксперт оценил сроки смыкания котла под Суджей.