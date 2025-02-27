В Сумской области поразили группу ВСУ, которая готовилась зайти в Курскую область, чтобы вытащить украинских военных «из котла». Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, удар нанесли по засевшей в Шосткинском районе группировке.

«Группировка должна была зайти через Брянскую область. Отменили планы или нет — пока не знаем. Есть данные, что будут пытаться зайти большой диверсионной группой», — добавил подпольщик.

До этого Лебедев сообщал, что в Черкассах под удары ВС РФ попали иностранные наемники Вооруженных сил Украины, в числе которых граждане Франции и Прибалтики. Как сказали информаторы Лебедева, в 00:25 мск в районе Черкасс был нанесен удар с вторичной детонацией. Взрыв слышали со стороны аэропорта.

Источники предположили, что целью удара был приборостроительный завод. По неподтвержденным пока данным, также снаряды поразили административное здание, которое связано с черкасской территориальной обороной, заключил подпольщик.

Ранее военный эксперт сообщил о массовой подготовке в Чехии украинских диверсантов.