Пленный Злепко: в военкомате предложили сделать отсрочку от службы за $10 тысяч

Попавший в российский плен военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Злепко рассказал, что в военном комиссариате ему предложили сделать отсрочку от службы за $10 тысяч. Об этом говорится в сообщении министерства обороны России, передает РИА Новости.

Мужчина отметил, что он отказался давать такую взятку, поскольку у него попросту не было такой большой суммы.

Злепко добавил, что украинские военкоматы забирают «средний и низший» класс населения, а «высокий» класс «он не встречал» на фронте.

Злепко также поделился, что толком во время военного обучения в Черниговской области его с сослуживцами не готовили к предстоящему. Он узнал об обстоятельствах сдачи в плен, когда находился в составе 225-й отдельной штурмовой бригады ВСУ на территории Харьковской области.

До этого в министерстве обороны России сообщили, что за февраль 2025 года в плен сдались 173 бойца ВСУ.

Ранее пленный офицер ВСУ помог российским бойцам выйти из окружения в Курской области.