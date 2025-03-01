Украинский дрон атаковал город в Белгородской области

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал город Шебекино в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что российские военные подавили дрон с помощью средств радиоэлектронной борьбы. После этого беспилотник упал на землю и сдетонировал, тем самым повредив местную линию электропередачи.

«Частично без света остаются жители города Шебекино, а также сел Нежеголь и Ржевка», — подчеркнул глава региона.

По словам Гладкова, в результате атаки никто из мирных жителей не пострадал. Ожидается, что сотрудники аварийных служб приступят к восстановительным работам после их согласования с министерством обороны РФ.

В ночь на 1 марта бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по административному центру Белгородской области. Как отметил губернатор региона, украинский БПЛА повредил провода и один из местных коммерческих объектов.

28 февраля украинские войска обстреляли село Архангельское, расположенное в Шебекинском муниципальном округе Белгородской области. Из-за действий ВСУ два человека получили травмы — у них диагностировали осколочные ранения.

Ранее украинские бойцы обстреляли приграничный регион РФ из реактивной системы залпового огня HIMARS.