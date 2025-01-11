Жители города Курахово в Донецкой народной республике ждали прихода военнослужащих Вооруженных сил России. Об этом пишет РИА Новости.

«Спасибо, что вы с нами», — обратилась к российским военным одна из местных жительниц.

Кроме того, проживающий в Курахово мужчина в беседе с корреспондентом агентства признался, что население города не собиралось уезжать на Украину и «ждало русский мир».

«Мы очень счастливы и рады», — подчеркнул он.

В настоящее время местные жители ожидают эвакуации. Издание отмечает, что город серьезно пострадал, в нем практически не осталось целых зданий.

6 января министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны взяли Курахово под полный контроль. Активные бои за город продолжались последние два месяца, при этом в ходе сражений группировка Вооруженных сил Украины потеряла 80% личного состава.

Как рассказали в российском военном ведомстве, потеря этого населенного пункта «существенно затруднила тыловое и техническое обеспечение» украинских формирований на Донецком направлении. В свою очередь, Вооруженные силы РФ смогли выйти «на оперативный простор» и получили возможность нарастить темпы продвижения в ДНР.

Ранее Пушилин выразил уверенность, что Курахово в ДНР будет восстанавливаться.