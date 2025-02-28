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Глава Чечни показал, как «Ахмат» накрывает ВСУ «огненным ливнем»

Кадыров опубликовал видео, как «Ахмат» накрывает ВСУ «Градом»

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал, как спецназ «Ахмат» ликвидирует бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Харьковском направлении. Соответствующие кадры он разместил в своем Telegram-канале.

«Работа группы «Бати» спецназа «Ахмат» МО РФ на Харьковском направлении. Парни продолжают контролировать обстановку на передовой, используя разведывательные БПЛА для выявления вражеских позиций», — написал глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что любое скопление противника немедленно фиксируется бойцами спецназа, тогда как координаты передаются союзникам для нанесения огневого поражения тяжелой артиллерией. Также в публикации глава Чечни отметил, что очередное скопление противника было «накрыто огненным ливнем из реактивной системы залпового огня «Град»».

Среди прочего Кадыров рассказал об уничтожении наблюдательного пункта ВСУ, в котором находился украинский боец с пулеметом. По словам главы Чечни, координаты были оперативно переданы расчету FPV-дронов, которые ликвидировали противника.

17 февраля Кадыров опубликовал видеозапись, на которой военнослужащие 1434-го полка «АХМАТ-Чечня» уничтожают дроном блиндаж в Суджанском районе. На кадрах видно, что после детонации боеприпасов замаскированное укрытие взорвалось изнутри.

Ранее были названы четыре главные особенности нового бронеавтомобиля «Ахмат».

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