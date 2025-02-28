Глава Чечни показал, как «Ахмат» накрывает ВСУ «огненным ливнем»

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал, как спецназ «Ахмат» ликвидирует бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Харьковском направлении. Соответствующие кадры он разместил в своем Telegram-канале.

«Работа группы «Бати» спецназа «Ахмат» МО РФ на Харьковском направлении. Парни продолжают контролировать обстановку на передовой, используя разведывательные БПЛА для выявления вражеских позиций», — написал глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что любое скопление противника немедленно фиксируется бойцами спецназа, тогда как координаты передаются союзникам для нанесения огневого поражения тяжелой артиллерией. Также в публикации глава Чечни отметил, что очередное скопление противника было «накрыто огненным ливнем из реактивной системы залпового огня «Град»».

Среди прочего Кадыров рассказал об уничтожении наблюдательного пункта ВСУ, в котором находился украинский боец с пулеметом. По словам главы Чечни, координаты были оперативно переданы расчету FPV-дронов, которые ликвидировали противника.

17 февраля Кадыров опубликовал видеозапись, на которой военнослужащие 1434-го полка «АХМАТ-Чечня» уничтожают дроном блиндаж в Суджанском районе. На кадрах видно, что после детонации боеприпасов замаскированное укрытие взорвалось изнутри.

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