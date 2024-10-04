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Родственники фигурантов дела о некачественных бронежилетах оставили без имущества

Следствие арестовало имущество семей фигурантов дела о бракованных бронежилетах

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Mircea Moira/Shutterstock/FOTODOM

Следствие арестовало имущество семей фигурантов дела о некачественных бронежилетах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«В этой связи суд полагает, что имущество, на которое наложен арест, было приобретено и оформлено на близких лиц с целью его сокрытия от обращения на него взысканий в случае постановления по делу обвинительного приговора», — сообщили в следствии.

Накануне стало известно, что неустановленные должностные лица из числа сотрудников Минобороны могут стать обвиняемыми в получении взятки по делу о хищении при поставке некачественных бронежилетов. Всего по делу проходят не менее девяти человек. Основной обвиняемый — Андрей Есипов. Речь идет о поставке 20 тыс. бронежилетов для российских бойцов зоне спецоперации, качество которых, как утверждает следствие, не отвечало требованиям, предъявляемым к этим изделиям. Сумма ущерба составляет около 2 млрд рублей.

До этого фигурантам дела о некачественных бронежилетах для МО добавили статью.

Ранее суд арестовал имущество жены фигуранта дела о бронежилетах.

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