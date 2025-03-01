Марочко рассказал, что ВСУ пытаются отбить важный для них населенный пункт

Марочко: ВСУ пытаются отбить стратегически важную для них Белогоровку в ЛНР

Украинские войска пытаются отбить стратегически важную для них Белогоровку в ЛНР. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Здесь (в Белогоровке. — «Газета.Ru») за последнее время увеличена интенсивность контратакующих действий украинских боевиков. Прежде всего это связано с тем, что для украинского военно-политического руководства это стратегически важный населенный пункт. <...> Поэтому сейчас они цепляются за любую возможность для того, чтобы не дать продвинуться нашим войскам в населенном пункте», — поделился Марочко.

Он уточнил, что российские войска закрепились северо-западнее Белогоровки, несмотря на постоянные контратаки ВСУ.

До этого Марочко рассказывал, что российские войска сорвали попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) отбить ранее утраченные позиции на севере Часова Яра в Донецкой народной республике.

Он добавил, что в центре населенного пункта немного увеличилось количество серых зон.

Ранее Пушилин объяснил, почему ВСУ «цепляются» за Часов Яр.