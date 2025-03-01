Военные группировки «Днепр» за минувшие сутки нанесли поражение шести бригадам ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян. Его слова передает ТАСС.

По словам Кодряна, бои шли в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Малые Щербаки, Николаевка, Никольское и Антоновка.

«Подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад территориальной обороны», — поделился военный.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска продвинулись на южных окраинах Часова Яра в Донецкой народной республике.

Он заявил, что тем самым они почти вплотную подошли к позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся в граничащем с городом населенном пункте Ступочки.

Эксперт также рассказал, что российские бойцы сорвали попытки украинских военнослужащих отбить ранее утраченные позиции на севере Часова Яра. По его словам, ситуация в городе по-прежнему является стабильно напряженной.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.