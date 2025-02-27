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Войска РФ уничтожили замаскированный пункт запуска беспилотников ВСУ

МО РФ: ракета «Искандера» уничтожила пункт запуска дронов ВСУ в Сумской области
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РИА Новости

Российские войска ракетным ударом оперативно-тактического комплекса «Искандер» уничтожили замаскированный пункт запуска БПЛА-камикадзе в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар нанесли севернее населенного пункта Шостка. В результате атаки было уничтожено несколько единиц автомобильной техники противника с оборудованием, около 14 единиц дронов-камикадзе дальнего действия самолетного типа «Кобра» и более 20 специалистов.

Накануне бойцы Вооруженных сил РФ с помощью ракеты «‎Искандера» уничтожили пусковую установку ЗРК С-300ПС ВСУ. Украинский комплекс противовоздушной обороны (ПВО) спрятали в лесу, южнее города Сумы. На кадрах видно, как «Искандер» «красиво отправил в утиль» пусковую установку ВСУ, отметили журналисты.

21 февраля сообщалось, что ракетные комплексы «Искандер» ВС РФ нанесли два удара по мосту через Днестровский лиман в Одесской области. По данным военкора Бориса Рожина, одна из ракет 9М723 поразила земляной вал моста, что привело к деформации несущей конструкции, повредила анкерный пролет моста и разрушила дорожное покрытие на участке 15 м. Вторая ракета, возможно, повредила подводные опоры моста.

Ранее появились кадры бегства ВСУ из освобожденного населенного пункта в ДНР.

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