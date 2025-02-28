Российские силы ПВО сбили украинский МиГ-29 и более 700 беспилотников

За неделю средства противовоздушной обороны российской армии сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ в официальной сводке.

Также Вооруженные силы России лишили противника 13 управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 20 американских управляемых авиационных бомб JDAM, 9 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 42 реактивных снаряда системы залпового огня «Vampire» чешского производства. Кроме того, украинцы потеряли 702 беспилотника самолетного типа.

По данным министерства обороны РФ, всего с начала проведения спецоперации на Украине были уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 44 834 беспилотника, 21 932 танка и другая боевая техника ВСУ.

27 февраля российские войска при помощи ракеты «Искандер» уничтожили замаскированный пункт запуска БПЛА-камикадзе украинцев в Сумской области. По данным Минобороны, ВС РФ нанесли удар севернее населенного пункта Шостка. В результате атаки на пункт было уничтожено несколько автомобилей противника с оборудованием, около 14 дронов-камикадзе дальнего действия и более 20 военнослужащих.

Ранее появились кадры бегства ВСУ из освобожденного населенного пункта в ДНР.