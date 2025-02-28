Военком рассказал о выплатах бойцам СВО в случае прекращения конфликта

Участникам специальной военной операции (СВО) гарантированы выплаты в размере двух миллионов рублей даже при наступлении мира. Об этом сообщил военный комиссар республики Башкортостан Михаил Блажевич, пишет ufatime.ru.

По словам военкома, это касается всех военнослужащих, заключивших контракт с министерством обороны, вне зависимости от дальнейшего хода событий. Заявление Блажевича прозвучало на фоне активизации кампании по набору контрактников в Башкирии. Он отметил, что выплаты будут осуществлены вне зависимости от того, завершится ли СВО мирным урегулированием или иным образом.

Сегодня власти Хакасии заявили о нехватке денежных средств на выплаты участникам специальной военной операции. Председатель Верховного совета республики Сергей Сокол называет складывающуюся ситуацию вопиющей. Он отметил, что Верховный совет ожидает предложений от регионального правительства.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области 37-летнему участнику специальной военной операции на Украине чиновники отказались выплачивать компенсацию в размере одного миллиона рублей за ранение из-за того, что он не был прописан в регионе.

Ранее в Госдуме рассказали о воюющем за «полтора кило пельменей в день» военном.