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В Госдуме рассказали о воюющем за «полтора кило пельменей в день» военном

Депутат Иванов: военный полгода находится в зоне СВО за 17 тысяч рублей в месяц
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Военнослужащий Дмитрий Б. из Нижнего Тагила получает в зоне специальной военной операции (СВО) 17,8 тыс. рублей в месяц, хотя при подписании контракта ему обещали 195 тыс. руб. ежемесячно. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Государственной думы Максим Иванов.

Он заявил, что в июне 2024 года мужчина подписал контракт с министерством обороны РФ и в том же месяце отправился на спецоперацию.

«Полгода на СВО за полтора кило пельменей в день. <...> С его (бойца. — «Газета.Ru») слов, «зарплату он получает по 17.800, хотя в объявлении было написано от 195.000». То есть, чуть менее 600 рублей в сутки», — написал парламентарий.

Он отметил, что эти деньги равноценны «стоимости полутора кило пельменей или обеда в фастфуде».

В декабре Иванову поступило письмо от Дмитрия Б. с жалобой на ощутимую недоплату денежного довольствия. Депутат сообщил, что в связи с этим направил запрос в военную прокуратуру Московского военного округа. По его словам, в ходе проверки подтвердилось, что боец получал денежное довольствие не в полном объеме. Командиру воинской части было внесено представление.

«Выплата задолженности остается на контроле надзорного ведомства», — добавил парламентарий.

23 января сообщалось, что правительство России выделит свыше 11 млрд руб. на выплаты раненым бойцам СВО.

Ранее дважды раненному бойцу СВО отказали в выплате из-за «отсутствия оснований».

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