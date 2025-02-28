Власти российского региона заявили о нехватке денег на выплаты бойцам СВО

Власти Хакасии заявили о нехватке денежных средств на выплаты участникам специальной военной операции. Об этом сообщило сетевое издание «Шанс. Регион».

Председатель Верховного совета республики Сергей Сокол называет складывающуюся ситуацию вопиющей. Он отметил, что Верховный совет ожидает предложений от регионального правительства.

Кроме того, чиновник анонсировал встречи с родственниками военнослужащих, которые столкнулись с задержкой начислений денежных средств.

«3 марта у меня намечена встреча с теми, кто испытывает сложности не только в отношении вот этих выплат, но и ряда других выплат, в том числе по погребению», — сказал он.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области 37-летнему участнику специальной военной операции на Украине чиновники отказались выплачивать компенсацию в размере одного миллиона рублей за ранение из-за того, что он не был прописан в регионе.

Ранее в Госдуме рассказали о воюющем за «полтора кило пельменей в день» военном.