Британия выступила против отправки войск США на Украину

Лондон дал понять Вашингтону, что не выступает против отправки американских войск на Украину. Об этом сообщает издание Politico.

По его данным, 26 февраля министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми встретился в Госдепартаменте с советником президента США по Украине Китом Келлогом. Стороны беседовали 45 минут.

«Он (Лэмми. — прим. ред.) и его помощники пришли к выводу, что красная линия США это отправка американских солдат на Украину, поэтому Британия предприняла скоординированные усилия, чтобы подчеркнуть, что она никогда этого не хотела», — отмечается в материале.

26 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не рассматривает варианты с размещением европейских миротворцев на территории Украины, Россию об этом никто не спрашивал. Министр иностранных дел РФ указал, что подход, который навязывается европейцами, а именно Францией и Великобританией, нацелен на то, чтобы и дальше разогревать военный конфликт.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что власти Великобритании и Франции изучают возможность отправки до 30 тысяч миротворцев на Украину. При этом Париж и Франция хотят использовать военный потенциал США для защиты своих солдат от угроз. Для этого могут использоваться уже находящиеся в Европе американские системы противовоздушной обороны.

Ранее в Кремле ответили на заявление США о размещении миротворцев на Украине.