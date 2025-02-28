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Британия выступила против отправки войск США на Украину

Politico: Британия дала понять, что не хочет видеть войска США на Украине
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David Goldman/AP

Лондон дал понять Вашингтону, что не выступает против отправки американских войск на Украину. Об этом сообщает издание Politico.

По его данным, 26 февраля министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми встретился в Госдепартаменте с советником президента США по Украине Китом Келлогом. Стороны беседовали 45 минут.

«Он (Лэмми. — прим. ред.) и его помощники пришли к выводу, что красная линия США это отправка американских солдат на Украину, поэтому Британия предприняла скоординированные усилия, чтобы подчеркнуть, что она никогда этого не хотела», — отмечается в материале.

26 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не рассматривает варианты с размещением европейских миротворцев на территории Украины, Россию об этом никто не спрашивал. Министр иностранных дел РФ указал, что подход, который навязывается европейцами, а именно Францией и Великобританией, нацелен на то, чтобы и дальше разогревать военный конфликт.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что власти Великобритании и Франции изучают возможность отправки до 30 тысяч миротворцев на Украину. При этом Париж и Франция хотят использовать военный потенциал США для защиты своих солдат от угроз. Для этого могут использоваться уже находящиеся в Европе американские системы противовоздушной обороны.

Ранее в Кремле ответили на заявление США о размещении миротворцев на Украине.

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