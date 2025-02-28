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МО РФ назвало суточные потери ВСУ в Курской области

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли 240 военных в Курской области
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Telegram-канал Курская область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в Курской области более 240 военнослужащих. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Один из украинских военных сдался в плен ВС РФ.

По данным МО РФ, в ходе боев украинские войска потеряли бронетранспортер, 12 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, четыре артиллерийских орудия, шесть минометов, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию радиоэлектронной разведки, а также семь пунктов управления дронами и три склада боеприпасов.

Всего, по данным ведомства, с начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли 64 тыс. человек, 383 танка, 290 боевых машин пехоты, 248 бронетранспортеров и свыше 2 тыс. боевых бронемобилей и 2251 автомобиль, почти полтысячи артиллерийских орудий, 52 пусковых установки реактивных систем залпового огня, а также десятки единиц других видов вооружений.

До этого Минобороны России сообщило, что ВС РФ за неделю освободили 4 населенных пункта в Курской области.

Ранее появилось видео удара ФАБ-3000 по позициям ВСУ в Курской области.

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