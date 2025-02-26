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Мирошник предрек «истощение» Украины из-за отсутствия поставок оружия

Мирошник: ВСУ хватит запасов оружия до лета, затем может произойти истощение
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Алексей Куденко/РИА Новости

Без внешних поставок оружия «истощение» украинской армии может произойти до лета. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, нехватка запасов будет ощутима на линии фронта.

«Не нужно тешить себя иллюзиями, что завтра произойдет кардинальное изменение. Истощение Украины может произойти без внешних поставок, но реально месяца через три — четыре», — заявил он.

Мирошник отметил, что бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден «успел насыпать денег и вооружения украинскому режиму». Он подчеркнул, что на данный момент нельзя утверждать, что у Украины нет средств для ведения боя, поскольку они «сидят на бобах».

До этого государственный секретарь США Марко Рубио назвал «несерьезным» призыв президента Украины Владимира Зеленского вернуть его стране ядерное оружие вместо членства в НАТО. По его словам, в мире должно быть меньше стран с ядерным оружием, а не больше.

Ранее в МИД РФ заявили, что тема ядерного оружия — это уже маниакальное желание Зеленского.

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