Жителей Краснодара предупредили об опасности атаки беспилотников

На территории Краснодара объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Внимание! Беспилотная опасность», — говорится в рассылке.

Жителей города призвали сохранять спокойствие, избегать открытых участков улиц и зайти в помещение без окон. В МЧС подчеркнули, что необходимо находиться в укрытии до получения сигнала «Отбой».

Незадолго до этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на территории региона подразделения Вооруженных сил России отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Он призвал местных жителей соблюдать необходимые меры безопасности.

Накануне утром сообщалось, что за ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 19 беспилотников ВСУ над регионами России. По данным Минобороны РФ, 12 дронов подавили над территорией Орловской области, по три — над Курской и Белгородской областями и один — над Крымом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее дрон ВСУ с огромной бомбой сняли на видео в небе над Россией.