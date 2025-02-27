В Брянской области отражают атаку украинских беспилотников

Богомаз сообщил о работе ПВО и отражении атаки дронов в Брянской области

На территории Брянской области подразделения Вооруженных сил России отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Подразделения ПВО Министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — говорится в сообщении, опубликованном в 23:19 по московскому времени.

Богомаз призвал жителей региона соблюдать необходимые меры безопасности.

Утром 27 февраля сообщалось, что за ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 19 беспилотников ВСУ над регионами России. По данным ведомства, 12 дронов подавили над территорией Орловской области, по три — над Курской и Белгородской областями и один — над Крымом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее дрон ВСУ с огромной бомбой сняли на видео в небе над Россией.