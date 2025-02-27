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Военкор заявил об угрозе «бабьего бунта» на Украине

Военкор Коц: Украину ждет «бабий бунт» из-за снижения мобилизационного возраста
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На Украине может вспыхнуть «бабий бунт» из-за решения правительства снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Это может оказаться последней каплей. Не думаю, что будет открытый бунт. Репрессивный аппарат Киева за последние 10 лет серьезно наловчился давить в стране инакомыслие, так что любую антиправительственную демонстрацию задавят в зародыше с максимальной жестокостью», — написал журналист.

Коц добавил, что в конечном итоге «партизанщина вспыхнет с новой силой». По его словам, при подобном развитии событий поджоги автомобилей сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) «покажутся лишь прелюдией к бурному потоку народной любви».

В январе издание «Страна.ua» сообщило, что в Закарпатской области Украины произошел бунт против мобилизации мужчин. По информации журналистов, против сотрудников ТЦК и правоохранителей взбунтовались проживающие в регионе цыгане.

Ранее на Украине вспомнили о правах человека на фоне мобилизации.

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