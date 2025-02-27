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ВС России нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ

Минобороны: российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ
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Минобороны России

Вооруженные силы России поразили инфраструктуру военных аэродромов и места подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это следует из сводки министерства обороны РФ о ходе проведения специальной военной операции (СВО).

По информации ведомства, поражение было нанесено оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. В Минобороны заявили, что ВС РФ также нанесли удары по скоплениям личного состава и техники противника в 142 районах.

26 февраля сообщалось, что группировка войск «Запад» уничтожила три станции спутниковой связи Starlink и 19 пунктов управления БПЛА украинской армии.

24 февраля в Черкассах Вооруженные силы России ударили по иностранными наемникам ВСУ, в числе которых, предположительно, были граждане Франции и Прибалтики. По информации подпольщиков, атака, за которой последовала вторичная детонация, состоялась в 0:25 по московскому времени.

Ранее на Украине попытались объяснить поражения ВСУ.

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