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Уникальный советский пулемет Никитина-Соколова замечен в зоне СВО

ВС РФ захватили у ВСУ редкий советский пулемет ТКБ-521 в зоне СВО
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Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Невероятно редкий пулемет Никитина-Соколова, который известен под обозначением ТКБ-521, засветился у российских военных. Как сообщается в Telegram-канале «Военный осведомитель», данный экземпляр удалось захватить у Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Работы над этим оружием велись в 50-е годы в тульском ЦКБ-14 в рамках конкурса по созданию единого пулемета для советской армии. Его главным конкурентом стал знаменитый пулемет Калашникова, который выиграл конкурс.

Сообщается, что в ходе испытаний оружия были выявлены недостатки. Всего выпустили 1000 единиц ТКБ-521, некоторые из них, по слухам, утилизировали, а часть отправили на хранение на склады. Каким образом этот пулемет оказался у ВСУ, неизвестно.

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что российские Силы специальных операций (ССО) будут оснащены новейшим оружием. Глава государства отметил, что планируется и дальше развивать боевые возможности ССО, а также обеспечивать их не только новейшими образцами вооружения, но и экипировки, средствами связи и радиоэлектронной борьбы. По словам Путина, будет делаться все возможное, чтобы ССО стали еще более мобильными, технически оснащенными и эффективными.

Ранее российский полковник назвал мощнейшее оружие ВС РФ в зоне спецоперации.

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