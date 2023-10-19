Российский полковник назвал мощнейшее оружие ВС РФ в зоне спецоперации

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов в беседе с «Лентой.ру» обратил внимание, что Вооруженный силы России используют в зоне проведения специальной военной операции (СВО) российские тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» и «Тосочка».

«Если говорить про «Солнцепек», то это система на основе танка Т-90. Связано это с ракетами, которые применяются, а именно: эта огнеметная система использует термобарические боеприпасы», — сказал специалист.

Как указал он, дальность «Солнцепеков» не очень большая — где-то 5-7 км.

По словам Кнутова, из-за малой дальности стрельбы эта система должна очень близко подходить к передовой. В это время она становится достаточно уязвимой. Чтобы этого избежать, система должна подходить на нужную позицию под охраной танков и другой техники. Однако это раскрывает противнику, что по нему вскоре будет нанесен удар, продолжил эксперт.

«Поэтому, как правило, «Солнцепеки» действуют в одиночку: они незаметно продвигаются к позициям, наносят удары и тут же уходят», — заявил он.

Кнутов также рассказал, что «Солнцепек» считается настолько мощным, что в США уже поднимали вопрос о том, чтобы запретить его и отнести к оружию массового поражения. В Соединенных Штатах не могут создать ничего подобного, поэтому там и поднимали такой вопрос, добавил он.

Ранее попавший в плен военнослужащий 56-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Мельниченко заявил, что «Солнцепеки» являются для него самым страшным оружием, которые используются в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

До этого военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал беспилотники-камикадзе, систему дистанционного минирования «Земледелие» и танк Т-90М «Прорыв» одними из самых полезных типов вооружения в зоне проведения спецоперации.

Ранее в США высказали мнение, что российская ТОС-1А «Солнцепек» еще долго будет применяться в конфликтах.