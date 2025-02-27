Путин заявил, что силы спецопераций будут оснащены новейшим вооружением

Российские Силы специальных операций (ССО) будут развиваться, их оснастят новейшим вооружением. Об этом заявил президент Владимир Путин в поздравлении ССО с праздником, которое опубликовано на сайте Кремля.

Силы специальных операций российских вооруженных сил – это специально обученная, технически оснащенная группировка Минобороны, предназначенная для выполнения специальных задач с целью защиты интересов РФ внутри страны и за рубежом.

В поздравлении говорится, что системная и планомерная работа по развитию ССО «обязательно продолжится».

«Будем и дальше повышать боевые возможности ваших подразделений, обеспечивать их новейшими образцами вооружения и экипировки, средствами связи и радиоэлектронной борьбы – словом, делать все необходимое, чтобы ваши части становились еще более мобильными, технически оснащенными и эффективными, всегда были настоящей ударной силой России», — сказал Путин.

В декабре президент заявил, что проявившие себя в боях офицеры и сержанты должны войти в основу командного состава Вооруженных сил России.

Ранее Путин попросил выгравировать его инициалы на крестиках для военнослужащих.