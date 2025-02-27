Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что силы спецопераций будут оснащены новейшим вооружением

Путин заявил, что Россия продолжит развивать силы спецопераций
close
Виталий Аньков/РИА Новости

Российские Силы специальных операций (ССО) будут развиваться, их оснастят новейшим вооружением. Об этом заявил президент Владимир Путин в поздравлении ССО с праздником, которое опубликовано на сайте Кремля.

Силы специальных операций российских вооруженных сил – это специально обученная, технически оснащенная группировка Минобороны, предназначенная для выполнения специальных задач с целью защиты интересов РФ внутри страны и за рубежом.

В поздравлении говорится, что системная и планомерная работа по развитию ССО «обязательно продолжится».

«Будем и дальше повышать боевые возможности ваших подразделений, обеспечивать их новейшими образцами вооружения и экипировки, средствами связи и радиоэлектронной борьбы – словом, делать все необходимое, чтобы ваши части становились еще более мобильными, технически оснащенными и эффективными, всегда были настоящей ударной силой России», — сказал Путин.

В декабре президент заявил, что проявившие себя в боях офицеры и сержанты должны войти в основу командного состава Вооруженных сил России.

Ранее Путин попросил выгравировать его инициалы на крестиках для военнослужащих.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами