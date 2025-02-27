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Подполье сообщило об ударе по складам ВСУ в Черкасской области

Лебедев: в Черкасской области поразили украинский склад с БПЛА и объект ПВО
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В Черкасской области на Украине поразили склад с беспилотниками, цех по их производству и объект противовоздушной обороны с военными ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, в Светловодске зафиксировали два удара. А в Черкассах был прилет на окраине города в цех производства беспилотников.

До этого Лебедев сообщал, что в Черкассах под удары ВС РФ попали иностранные наемники Вооруженных сил Украины, в числе которых граждане Франции и Прибалтики. Как сказали информаторы Лебедева, в 00:25 мск в районе Черкасс был нанесен удар с вторичной детонацией. Взрыв слышали со стороны аэропорта.

Источники предположили, что целью удара был приборостроительный завод. По неподтвержденным пока данным, также снаряды поразили административное здание, которое связано с черкасской территориальной обороной, заключил подпольщик.

Ранее подполье сообщило об ударе по группе ВСУ, которая готовилась зайти в Курскую область.

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