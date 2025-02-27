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Евросоюз намерен направить дополнительные сотни миллиардов евро на оборону

Bloomberg: ЕС собирается высвободить сотни миллиардов евро на укрепление обороны
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Depositphotos

Евросоюз намерен внести изменения в бюджетные правила, чтобы высвободить сотни миллиардов евро на укрепление своей обороны. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Европа столкнулась с двумя проблемами. В частности, ее оборонная промышленность недостаточно развита и не готова к быстрому перевооружению. Кроме того, запасы вооружений практически иссякли из-за помощи Украине в конфликте с Россией. Отмечается, что поддержка местных производителей оружия требует времени и денег, которые сейчас в дефиците. Сложившаяся ситуация, как пишет Bloomberg, заставляет ЕС искать любые доступные ресурсы на оборону.

До этого глава Евросовета Антониу Кошта объявил об экстренном саммите стран-членов ЕС 6 марта, на котором планируется обсудить помощь Украине и европейскую оборону. Кошта заявил, что Евросоюз может взять на себя ответственность за безопасность Европы, а также готов к возможному вкладу в гарантии соблюдения мира на Украине. Глава Евросовета также сообщил, что пригласил на саммит украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее британский журнал The Economist сообщил, что Франция и Великобритания хотят разметить войска в городах и портах Украины.

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