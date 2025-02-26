Украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль в Брянской области

Богомаз: в Брянской области при атаке дрона ВСУ на авто пострадали два человека

Украинские военнослужащие с помощью дрона-камикадзе атаковали автомобиль в селе Зерново в Брянской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, в результате сброса взрывного устройства на гражданский автомобиль двое мирных жителей получили осколочные ранения. Их доставили в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь над регионами России уничтожили 128 беспилотников Вооруженных сил Украины. Больше всего дронов (83) подавили и уничтожили над территорией Краснодарского края.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что этой ночью ВСУ предприняли попытку атаки гражданских объектов региона. По его словам, в результате нападения повреждения получили три дома в нескольких муниципалитетах. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее очевидцы сообщили о взрывах над Анапой.