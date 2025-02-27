Вооруженные силы Украины (ВСУ) перегруппировали войска на Новопавловском направлении в Донецкой народной республике. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале.

По его словам, в целях обороны были приняты меры по улучшению взаимодействия воинских частей и подразделений, «проведена перегруппировка войск».

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский определил состав и командование корпусов ВСУ, которые создаются в рамках реорганизации армейской структуры.

По данным издания «Украинская правда», уже назначены 18 командиров корпусов. В их состав в среднем войдут по пять бригад.

19 февраля Зеленский назвал ВСУ самой устойчивой армией в Европе, которая гарантирует «разговор» на равных с союзниками и недругами. При этом, как отметил он, Украина не желает терять поддержку со стороны США, многие американские законодатели являются сторонниками продолжения помощи Киеву.

Ранее на Украине попытались объяснить поражения ВСУ.