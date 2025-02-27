Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ перегруппируют войска в ДНР

Главком ВСУ Сырский заявил о перегруппировке ВСУ в ДНР
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перегруппировали войска на Новопавловском направлении в Донецкой народной республике. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале.

По его словам, в целях обороны были приняты меры по улучшению взаимодействия воинских частей и подразделений, «проведена перегруппировка войск».

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский определил состав и командование корпусов ВСУ, которые создаются в рамках реорганизации армейской структуры.

По данным издания «Украинская правда», уже назначены 18 командиров корпусов. В их состав в среднем войдут по пять бригад.

19 февраля Зеленский назвал ВСУ самой устойчивой армией в Европе, которая гарантирует «разговор» на равных с союзниками и недругами. При этом, как отметил он, Украина не желает терять поддержку со стороны США, многие американские законодатели являются сторонниками продолжения помощи Киеву.

Ранее на Украине попытались объяснить поражения ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами