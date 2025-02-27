Подполье сообщило о поражении штаба ВСУ в Сумской области

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что российские войска, предположительно, поразили штаб ВСУ в Сумской области.
«В Сумы, в гостиницу рядом с центром, возможно, в один из штабов, прилетело в 0.30 (мск)», — поделился Лебедев.
Он добавил, что удары ВС РФ также пришлись по скоплению техники и личному составу в лесах рядом с Сумами.
Кроме того, российские военные ударили по району завода «Сумыхимпром». По словам Лебедева, на заводе разгружаются составы с техникой и боекомплектами для ВСУ.
До этого Лебедев сообщал, что в Сумской области поразили группу ВСУ, которая готовилась зайти в Курскую область, чтобы вытащить украинских военных «из котла».
По его словам, удар был нанесен по засевшей в Шосткинском районе группировке.
Также Лебедев сообщал, что в Черкассах под удары ВС РФ попали иностранные наемники Вооруженных сил Украины, в числе которых граждане Франции и Прибалтики.
Ранее военный эксперт сообщил о массовой подготовке в Чехии украинских диверсантов.