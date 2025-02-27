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Подполье сообщило о поражении штаба ВСУ в Сумской области

Лебедев: ВС РФ предположительно поразили штаб ВСУ в Сумской области
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Евгений Биятов/РИА Новости

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что российские войска, предположительно, поразили штаб ВСУ в Сумской области.

«В Сумы, в гостиницу рядом с центром, возможно, в один из штабов, прилетело в 0.30 (мск)», — поделился Лебедев.

Он добавил, что удары ВС РФ также пришлись по скоплению техники и личному составу в лесах рядом с Сумами.

Кроме того, российские военные ударили по району завода «Сумыхимпром». По словам Лебедева, на заводе разгружаются составы с техникой и боекомплектами для ВСУ.

До этого Лебедев сообщал, что в Сумской области поразили группу ВСУ, которая готовилась зайти в Курскую область, чтобы вытащить украинских военных «из котла».

По его словам, удар был нанесен по засевшей в Шосткинском районе группировке.

Также Лебедев сообщал, что в Черкассах под удары ВС РФ попали иностранные наемники Вооруженных сил Украины, в числе которых граждане Франции и Прибалтики.

Ранее военный эксперт сообщил о массовой подготовке в Чехии украинских диверсантов.

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