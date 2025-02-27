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Российский капитан прорвал окружение ВСУ и спас подразделение

Минобороны: капитан Шеломенцев спас подразделение, прорвав окружение ВСУ
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Евгений Биятов/РИА Новости

Капитан Андрей Шеломенцев прорвал окружение ВСУ и тем самым спас целое подразделение ВС РФ. Об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны РФ.

По сообщению ведомства, капитану была поставлена задача вывести группу бойцов из окружения. Шеломенцев, командуя подразделением штурмовиков, провел разведку местности, выявил все огневые точки и посты наблюдения противника, распределил сектора атаки подчиненному личному составу, после чего лично повел группу на прорыв.

«Смелыми и решительными действиями штурмовики под командованием капитана Шеломенцева сломили сопротивление украинских боевиков и заняли опорный пункт на окраине поселка», — говорится в сообщении.

До этого координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что в Сумской области ВС РФ поразили группу ВСУ, которая готовилась зайти в Курскую область, чтобы вытащить украинских военных «из котла».

Ранее военный эксперт сообщил о массовой подготовке в Чехии украинских диверсантов.

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