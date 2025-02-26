Вооруженные силы Украины стянули большую часть своих беспилотников на Покровское направление в Донецкой народной республике (ДНР). Как сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц, таким образом украинские военнослужащие хотят сдержать бойцов российской армии.

«Беспрецедентную концентрацию БПЛА противника отмечают подразделения группировки войск «Центр» на Покровском направлении. <...> Парни говорят, что такого количества дронов в небе не видели, пожалуй, нигде», — написал военкор.

По словам Коца, приказ перебросить подразделения, управляющие беспилотниками, отдал генерал-майор ВСУ Михаил Драпатый. Коц сообщил, что их направили к Красноармейску (украинское название — Покровск), чтобы сдержать силы военных РФ.

До этого мэр Красноармейска (украинское название — Покровск) Руслан Требушкин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом заключить мирный договор с РФ. Он заявил, что во время общения с жителями, они часто просят мира. Примечательно, что свое видеобращение мэр записал на русском языке, который запрещено использовать на Украине в официальных коммуникациях.

23 февраля Владимир Зеленский заявил о готовности оставить свой пост, если это поможет наступлению мира. Также он предложил уйти в отставку в обмен на вступление Украины в НАТО.

Ранее глава ДНР сообщил о наступлении ВС РФ на Красноармейском направлении.