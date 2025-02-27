Пленный Высоцкий: украинцы хотят, чтобы их страна полностью вошла в состав РФ

Пленный боец ВСУ Александр Высоцкий сообщил, что украинцы желают, чтобы их страна полностью вошла в состав России. Видео опубликовало министерство обороны РФ.

«Многие очень хотят, чтобы вся Украина вошла в состав Российской Федерации.<...> Потому что за эти 30 лет реально ничего не изменилось. Какие-то фабрики, заводы, нового ничего не построилось. Нового ничего нет, а старое все разрушают, продают, также как и порты и заводы», — поделился военнопленный.

Он также добавил, что за время службы не видел офицерского состава, командование представляли сержанты, а офицеры находились глубоко в тылу.

До этого Telegram-канал «Крылатые» сообщал, что солдат российской группировки «Днепр» на Ореховском направлении спас пленного бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), закрыв его собой от атаки украинского дрона.

23 февраля сообщалось, что боец 110-й бригады «Шторм» ВС РФ провел рискованную операцию по эвакуации раненого сослуживца, использовав электромотоцикл для скрытного перемещения рядом с позициями ВСУ. Кадры миссии, снятые дроном в мае 2024 года в Красногоровке (ДНР).

Ранее ветеран СВО заявил, что находка на поле боя изменила его жизнь.