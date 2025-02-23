Боец ВС РФ спас сослуживца от ВСУ на электромотоцикле

Боец ВС России вывез на электромотоцикле раненого сослуживца под носом у ВСУ

Боец 110-й бригады «Шторм» ВС РФ провел рискованную операцию по эвакуации раненого сослуживца, использовав электромотоцикл для скрытного перемещения рядом с позициями ВСУ. Кадры миссии, снятые дроном в мае 2024 года в Красногоровке (ДНР), опубликовал RT.

Военному предстояло преодолеть участок вблизи укрепрайона «Дом престарелых» и огневых точек противника. Ключевым преимуществом стал бесшумный электромотоцикл: традиционный транспорт с ДВС мог бы привлечь внимание врага шумом двигателя. На видео видно, как боец, следуя указаниям по рации, движется к точке эвакуации.

«Раненый не может ждать. Нужно действовать быстро — погрузили и ушли», — звучат в эфире голоса сослуживцев, координирующих действия.

После погрузки пострадавшего на электромотоцикл группа оперативно покинула опасную зону, успешно доставив бойца к медикам.

23 февраля сообщалось, что в Часовом Яре российские десантники 98-й дивизии ВДВ эвакуировали раненого механика-водителя и его бронемашину в тыл, отбившись от роя дронов-камикадзе. Военный упал с подбитого бронетранспортера (БТР) «Ракушка», который потерял управление. Группа десантников немедленно начала эвакуировать пострадавшего, ожидая приближение вражеских дронов-камикадзе. Десантники успели спасти раненого механика и защитить бронетехнику от беспилотников. Военные отбили несколько атак дронов и обеспечили безопасную эвакуацию водителя БТР и его машины. Позже оказалось, что бронетранспортер наехал на мину, сброшенную украинским беспилотником, что и стало причиной ранения механика.

Ранее ветеран СВО заявил, что находка на поле боя изменила его жизнь.