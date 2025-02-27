ТАСС: ВСУ били прямой наводкой по домам в Глушковском районе Курской области

Украинские войска атаковали жилые дома из танка прямой наводкой в Глушковском районе Курской области. Об этом заявил в интервью ТАСС командир пятой роты второго батальона добровольческого отряда «БАРС-Курск» с позывным «Борода».

По его словам, украинские военные видели, что перед ними находились гражданские объекты, но все равно атаковали дома.

«Когда заходили в район, хоть и не полностью, понимая, что там еще есть мирные жители, они прямой наводкой били из танка по домам», — рассказал «Борода».

Он добавил, что украинские артиллеристы были и по другим гражданским объектам, например медицинским учреждениям.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки российских войск «Север» в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Орловка и Погребки в Курской области.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее жительница Курахово рассказала о попытке ВСУ расстрелять ее.