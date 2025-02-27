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Жительница Курахово рассказала о попытке ВСУ расстрелять ее

Жительница Курахово рассказала, как ВСУ попытались расстрелять ее и соседку
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Volodymyr Petrov/Reuters

Жительница Курахово в ДНР Наталья Андриевская рассказала РИА Новости, что солдаты Вооруженных сил Украины пытались расстрелять ее вместе с соседкой.

Она отметила, что в то время рядом с ними не было российских военных. Женщине удалось убежать, а соседку ранили в ногу. Сейчас пострадавшую эвакуировали в Донецк и госпитализировали.

На днях Международный общественный трибунал по расследованию преступлений украинских военных приступил к документированию фактов насилия в донецком Дзержинске. По словам председателя трибунала, члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева, отступающие подразделения ВСУ целенаправленно атаковали гражданских с помощью дронов-камикадзе.

Он заявил, что в ходе круглого стола, посвященного нарушениям прав соотечественников, были представлены свидетельства массовых расстрелов и применения беспилотников против мирных жителей. Среди тех, кто не смог выжить — десятки пожилых жителей, включая женщин 70–80 лет.

Ранее ТАСС писал, что ВСУ атакуют FPV-дронами гражданские автомобили в Курской области.

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