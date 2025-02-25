Стало известно об атаках ВСУ на гражданские автомобили под Курском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью FPV-дронов атакуют гражданские дома и автомобили в приграничных районах Курской области. Об этом рассказал ТАСС командир пятой роты второго батальона добровольческого отряда «Барс-Курск» с позывным Борода.

По его словам, как только усиливается атака вражеских дронов, подразделения отряда «Барс» перекрывают все основные автомобильные дороги, чтобы защитить мирных жителей.

Борода добавил, что в Глушковском районе зафиксировано множество разрушений, в том числе повреждены медицинские учреждения, детские сады, школы, жилые дома.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 62 тыс. военнослужащих. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Ранее в МИД РФ рассказали об эвакуации жителей Курской области из украинских Сум.