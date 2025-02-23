Российские десантники эвакуировали раненого механика в Часовом Яре

В Часовом Яре российские десантники 98-й дивизии ВДВ эвакуировали раненого механика-водителя и его бронемашину в тыл, отбившись от роя дронов-камикадзе. Об этом пишет РИА Новости, публикуя видео с нашлемной камеры одного из бойцов.

На кадрах видно, как военный падает с подбитого бронетранспортера (БТР) «Ракушка», который потерял управление. Группа десантников немедленно начала эвакуировать пострадавшего, ожидая приближение вражеских дронов-камикадзе. Десантники успели спасти раненого механика и защитить бронетехнику от беспилотников. Военные отбили несколько атак дронов и обеспечили безопасную эвакуацию водителя БТР и его машины. Позже оказалось, что бронетранспортер наехал на мину, сброшенную украинским беспилотником, что и стало причиной ранения механика.

Командование представило десантников к наградам за храбрость и профессионализм, отмечается в сообщении.

До этого сообщалось, что российского бойца Данилу Ланского ранило во время исполнения боевых задач, он 10 часов полз раненым по полю. За это время он смог проползти лишь 500 метров. Его подобрали российские штурмовики, которые уже передали военного медикам. Бойца эвакуировали в военный госпиталь, однако спасти ногу не удалось.

Ранее медик-штурмовик спас тяжелораненого бойца с пробитым легким под Курском.